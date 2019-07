Volledige zonsverduistering te zien in Chili en Argentinië

Miljoenen Zuid-Amerikanen konden dinsdag getuige zijn van een zonsverduistering die over het continent trok. Op plekken binnen een strook van zo’n 150 kilometer werd de zon voor een kleine twee minuten zelfs volledig afgedekt door de maan. Het natuurfenomeen begon om 15.23 uur (lokale tijd) en eindigde bijna tweeënhalf uur later vlak voordat de zon onderging.

De volledige verduistering was onder meer te zien op het Chileense observatorium La Silla van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). Volgens de organisatie trokken ook veel toeristen naar de vaak hooggelegen gebieden om getuige te zijn van de zonsverduistering.

Gemiddeld is een à twee keer per jaar is ergens op aarde een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, het komt echter minder vaak voor dat er een totale verduistering te zien is. In maart 2015 was in Nederland voor het laatst een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De eerstvolgende doet zich volgens de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde weer voor in juni 2021.

Belangrijk meetmoment

Het fenomeen is een belangrijk meetmoment voor astronomen. Het biedt een van de weinige kansen om de corona, de buitenste laag van de hete zonneatmosfeer, te onderzoeken. Met behulp van een zonsverduistering in 1919 toonden de Britse astronomen Sir Frank Watson Dyson and Sir Arthur Eddington aan dat zware objecten licht doet buigen, zoals Einsteins algemene relativiteitstheorie voorspelde.

Op onderstaande animatie is te zien hoe vanaf rechts de nacht invalt, terwijl vanaf links de schaduw van de maan over de Stille Oceaan richting Chili trekt. (Bron: National Oceanic and Atmospheric Administration)