Vijf verdachten aangehouden voor fraude wijkverpleging

In Amsterdam en Almere zijn dinsdag vijf mensen aangehouden op verdenking van fraude in de wijkverpleging, meldt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verdenking is dat zij tonnen aan gedeclareerde zorg niet of niet volledig leverden.

De vijf mensen werden aangehouden tijdens invallen in woningen en kantoren. Een rechercheteam deed eind april al een doorzoeking in de woning en het bedrijfspand van één van de verdachten. Justitie had de Inspectie SZW opdracht gegeven voor het onderzoek.

Zorgverlening aan huis

Er zou gefraudeerd zijn met zorg aan huis die bij zorgverzekeraars werd gedeclareerd. Dat kan bijvoorbeeld zijn het toedienen van medicijnen of hulp bij het douchen. De afgelopen weken vonden er verschillende acties plaats bij bedrijven die wijkverpleegkundige zorg aanbieden.

Zorgverzekeraars waren ook betrokken bij het onderzoek. Zij maakten verschillende meldingen. Van welke zorgverzekeraars de meldingen precies kwamen, wilde de Inspectie niet zeggen.

In 2017 kwam naar buiten dat zorgverzekeraars vermoedden dat 50 miljoen euro onterecht zou zijn gedeclareerd in de wijkverpleging.

