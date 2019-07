Ik moet naar een adres in de stad, maar weet niet zo goed op welke hoogte het precies is. Ik laat me leiden door m’n telefoon: moet ik zo links- of rechtsaf? Ik zwabber wat over de Amsterdamse Nieuwe Kerkstraat, en word ingehaald door een man op een elektrische fiets, ter hoogte van de kruising met de Wibautstraat. Hij spreekt me bestraffend toe dat op je telefoon kijken tijdens het fietsen sinds kort verboden is. Na zijn korte preek fietst hij aan de linkerzijde van de weg door rood het fietspad op, tegen het verkeer in. Ik roep hem nog na dat zijn gedrag al heel lang verboden is. Tevergeefs.

