‘Veertig doden’ bij luchtaanval op detentiecentrum in Tripoli

Bij een luchtaanval die een detentiecentrum voor migranten heeft getroffen in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker veertig mensen omgekomen. Tachtig migranten raakten volgens de autoriteiten gewond, meldt AP.

Het detentiecentrum ligt in de wijk Tajoura, een buitenwijk van Tripoli waar ook troepen actief zijn die gelieerd zijn aan de internationaal erkende regering van Libië. Zij voeren strijd met het Libische Nationale Leger (LNA) van krijgsheer Khalifa Haftar, dat Tripoli wil veroveren.

Malek Merset, een woordvoerder van het ministerie van gezondheidszorg, heeft foto’s verspreid van migranten die met ambulances naar ziekenhuizen werden gebracht.

De regering in Tripoli houdt de LNA verantwoordelijk voor de aanval en heeft de VN-missie in het land opgeroepen tot een onderzoek. Volgens lokale media had de LNA luchtaanvallen gelanceerd tegen een militiekamp nabij het detentiecentrum. Een woordvoerder van het Libische Nationale Leger heeft ontkend dat de LNA achter de aanval zit.

Offensief om Tripoli

De LNA begon in april een offensief tegen de regering in Tripoli. De troepen van Haftar beheersen grote delen van het oosten en het zuiden van het land, maar leden vorige week een grote nederlaag toen milities gelieerd aan de regering in Tripoli de strategische plaats Gharyan heroverden, op ongeveer 100 kilometer afstand van de hoofdstad.

Zeker zesduizend migranten uit Eritrea, Ethiopië, Somalië, Soedan en andere landen worden vastgehouden in tientallen detentiecentra in Libië die worden gerund door milities. Zij worden beschuldigd van marteling en andere schendingen van mensenrechten. De meeste migranten zijn opgepakt door de Libische kustwacht, gefinancierd en getraind door de Europese Unie, toen ze probeerden de Middellandse Zee over te steken op weg naar Europa.