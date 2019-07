‘Vader van de Mustang’ Lee Iacocca overlijdt op 94-jarige leeftijd

Oud-topman van autobedrijven Chrysler en Ford Lee Iacocca is dinsdag overleden. Iacocca wordt geroemd vanwege zijn grote rol in de ontwikkeling van de iconische sportauto Ford Mustang en zijn redding van Chrysler. De 94-jarige zakenman overleed in zijn huis in Los Angeles aan de gevolgen van parkinson, zo heeft zijn dochter laten aan The Washington Post.

Iacocca, zoon van Italiaanse migranten, begon zijn decennialange carrière in de auto-industrie bij de Ford Motor Company, in 1946. Vanaf 1970 was hij daar topman, tot hij na acht jaar ontslagen werd door Henry Ford jr., kleinzoon van de oprichter Henry Ford. Daarna maakte Iacocca de overstap naar Chrysler, waar hij al na een jaar de leiding kreeg. In 1980 redde hij het bedrijf van een faillissement met behulp van zo’n 1,5 miljard dollar aan staatsleningen. Om het geld terug te kunnen betalen, ontsloeg het bedrijf duizenden werknemers. Iacocca reduceerde zijn eigen salaris tot een dollar per jaar. In 1992 trad hij terug als directeur van Chrysler.

Lee Iacocca stond erom bekend zijn ontwerpers aan te sporen om in te spelen op de tijdsgeest. In de jaren zestig ontwierpen zijn designteams relatief betaalbare sportauto’s die vooral aansloegen bij babyboomers, waaronder een van de meest iconische muscle cars ooit gebouwd: de Mustang. In de jaren zeventig speelde hij in op de hoge brandstofprijzen door op de van oudsher dorstige Amerikaanse automarkt zuinigere modellen te introduceren. Ook kwam Chrysler onder zijn leiding met de allereerste MPV, een personenbusje gericht op gezinnen. „Als je een betere auto kunt vinden, koop die dan”, was een van zijn bekendere slogans.