Udens ziekenhuis paait beleggers

Strategie: krimp. Locatie: ‘perifeer’. Sectortrends: stijgende kosten, dalende rendementen.

Het Udense ziekenhuis Bernhoven springt niet direct in het oog als een mooie belegging. Toch wil de zorginstelling miljoenen ophalen bij investeerders. Dinsdag maakte Bernhoven bekend dat het converteerbare obligaties gaat uitgeven. Het ziekenhuis richt zich met de leningen hoofdzakelijk op de 300.000 inwoners van de regio Uden. Rente: 4 procent.

Bernhoven, met een omzet van ruim 200 miljoen euro en 2.200 medewerkers een middelgroot ziekenhuis, wil met de uitgifte de band met „het verzorgingsgebied” versterken, vertelt directeur Geert van den Enden. Liever nog had Bernhoven aandelen verkocht, zodat burgers mede-eigenaar konden worden. Maar het verbod op winstuitkering voor ziekenhuizen staat dat in de weg.

Vandaar de keuze voor converteerbare obligaties: zodra de regering het verbod schrapt, worden de leningen omgezet in aandelen. Van den Enden: „Met de uitgifte willen we als regionaal ziekenhuis de gemeenschapszin vergroten.”

Gemeenschapszin klinkt mooi, maar voor Bernhoven is betaalbare financiering ook van belang. De obligatie-uitgifte moet maximaal 20,5 miljoen opbrengen. Dat geld zal het ziekenhuis aanwenden voor de aflossing van ruim 100 miljoen aan hypotheekschuld – gevolg van een nieuw pand. Vorig jaar was het ziekenhuis nog bijna 6 miljoen euro kwijt aan rentebetalingen, blijkt uit het jaarverslag. Minder schuld bij de bank betekent lagere financieringslasten en meer autonomie, aldus Van den Enden.

Zeldzaam

Een obligatie-uitgifte door een Nederlans ziekenhuis is zeldzaam, maar niet uniek. In 2015 haalde het Prinses Máxima Centrum op die manier al bijna 6 miljoen euro op. Vorig jaar slaagde GGZ Noord-Holland-Noord erin voor 20 miljoen euro aan obligatieleningen te plaatsen bij Duitse institutionele beleggers. Drie andere ziekenhuizen lieten recent hun kredietwaardigheid beoordelen, om toegang te krijgen tot professionele beleggers. De gemene deler: ziekenhuizen willen minder afhankelijk zijn van banken, die forse rentepercentages en zekerheden verlangen.

Dat Bernhoven zich bij dit groepje voorlopers voegt, is geen verrassing. Het ziekenhuis verkocht in oktober al voor 250.000 euro aan obligaties aan het eigen personeel. Enkele jaren eerder nam Bernhoven de medisch specialisten in loondienst die daarvoor als zelfstandige werkten. Van de goodwill die zij ontvingen werd een investeringsfonds gevormd – het geld investeerden ze in het ziekenhuis.

De constructies passen bij de eigenzinnige strategie van Bernhoven. In samenspraak met zorgverzekeraars CZ en VGZ stuurt de Brabantse instelling – die ligt in een vergrijzende regio, en dicht bij grote ziekenhuizen als het Radboudumc in Nijmegen – bewust op krimp. Minder (zware) behandelingen dus, maar ook lagere kosten en langjarige contracten met de zorgverzekeraars die tot voorspelbare inkomsten leiden.

De vraag blijft: is er belangstelling voor de obligaties van Bernhoven? Van den Enden is optimistisch. Met een positief resultaat van ruim 2 miljoen euro realiseert het ziekenhuis de voorbije jaren „gezonde winstcijfers”. Ook wijst hij erop dat de solvabiliteit – de verhouding tussen eigen vermogen en schuld – is verbeterd.