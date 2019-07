‘Tweede Kamer tegen plannen voor schuldverklaring DUO’

De Tweede Kamer is tegen de plannen van het kabinet om de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een officiële schuldverklaring te laten verstrekken voor oud-studenten. Hiermee moet het moeilijker worden om te liegen over de hoogte van een studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek. Meer dan tweederde van de Kamer steunt een motie van D66 om van de plannen af te zien, meldt persbureau ANP woensdag na een rondgang langs partijen.

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) schreef twee weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer dat DUO gewaarmerkte overzichten gaat aanbieden waarop de hoogte van de studieschuld wordt weergegeven. Hypotheekverstrekkers kunnen klanten vervolgens om deze uittreksels vragen. „Het is belangrijk dat hypotheekadviseurs en kredietaanbieders kunnen verifiëren dat de opgave rondom de studieschuld klopt”, aldus Ollongren.

Om latere financiële problemen te voorkomen „is het van belang dat studieschulden daadwerkelijk worden meegenomen bij de bepaling van de maximale hoogte van de hypotheek”, zo schreef Ollongren. „De terugbetaling van de studieschuld heeft immers een effect op het besteedbare inkomen.”

Invoering leenstelsel

Volgens de minister nemen kredietverstrekkers studieschulden nu nog vaak niet mee in de bepaling van de hoogte van een hypotheek. Dit terwijl maandelijkse aflossingen wel het besteedbare inkomen van oud-studenten aantasten. Een nieuw op te tuigen systeem van DUO, met onder meer een gewaarmerkte schuldverklaring, zou dat moeten voorkomen.

Donderdag stemt de Tweede Kamer over de motie van D66-lid Paul van Meenen om van de plannen af te zien. De motie wordt gesteund door coalitiepartners VVD en CDA en oppositiepartijen SP, PVV en PvdA. Van Meenen zegt tegen ANP dat bij de invoering van het leenstelsel „is beloofd dat de schuld niet geregistreerd wordt”. „Dat wordt nu ook niet voorgesteld, maar wij willen geen enkele stap zetten in die richting.”