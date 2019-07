Toezichthouder onderzoekt handelen AIVD in zaak-Cornelius Haga

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoeken of de AIVD zorgvuldig heeft gehandeld in het dossier-Cornelius Haga Lyceum. De toezichthouder wil achterhalen of het optreden van de veiligheidsdienst wel proportioneel en „in het belang van de nationale veiligheid” is geweest. Dat schrijft de CTIVD woensdag in een brief aan de voorzitters van beide Kamers, minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en AIVD-baas Dick Schoof.

De toezichthouder wil onderzoeken of de AIVD er juist aan heeft gedaan om geheime inlichtingen over de omstreden islamitische middelbare school naar onder meer de gemeente Amsterdam te sturen. Ook zal de CTIVD gaan kijken of de veiligheidsdienst wel voldoende bewijs had voor de verstrekte informatie.

Dit soort gerichte onderzoeken komt niet vaak voor, zegt Jantine Kervel-de Goei, secretaris van de CTIVD. Er lopen zo’n „vijf, zes” CTIVD-onderzoeken per jaar, maar die gaan veelal over bredere ontwikkelingen, niet over specifieke gevallen. Ook start de toezichthouder specifieke onderzoeken vaak op basis van klachten of op verzoek van de Tweede Kamer.

Reden om dit onderzoek op eigen initiatief in te stellen, schrijft CTIVD-voorzitter Harm Brouwer in de brief, zijn „de vragen die in de samenleving bij voortduring leven over onder meer de grondslag voor het handelen van de AIVD jegens de school en de juistheid van de gegevens die de dienst heeft verstrekt”.

Ambtsberichten

Centraal in het onderzoek zullen twee ambtsberichten staan. In december en januari stuurden de AIVD deze naar in ieder geval de gemeente Amsterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Inspectie van het Onderwijs. De veiligheidsdienst waarschuwde in een van de twee berichten voor salafistische „aanjagers” die de jonge islamitische school in een antidemocratische richting zouden willen sturen. Deze mannen, onder wie schooldirecteur Soner Atasoy, zouden de helft van de schooltijd aan de salafistische leer willen wijden.

Ook waarschuwde de dienst voor banden die Soner Atasoy en diens broer Son Teken Atasoy, beleidsmedewerker op de school, zouden hebben onderhouden met Tsjetsjeense terroristen. In maart openbaarden de NCTV en de gemeente Amsterdam een deel van deze informatie, waardoor het Haga in opspraak raakte. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) eiste het aftreden van het schoolbestuur, die dat weigerde.

NRC had inzage in het ambtsbericht en wist twee weken later meer details naar buiten te brengen. Zo zou volgens de AIVD de omstreden Britse shariageleerde Haitham al-Haddad het Haga hebben bezocht voor „heimelijk bijeenkomsten”.

Later lekte via NRC ook een tweede ambtsbericht uit. Deze betrof bevindingen van de AIVD over de financiën van de school. Eenderde van het budget van de school zou naar directeur Soner Atasoy, zijn broer en diens schoonzus gaan, die als administratief medewerker aan het Haga verbonden is.

De CTIVD verwacht in oktober de conclusies van het „kortdurend rechtmatigheidsonderzoek” te publiceren.