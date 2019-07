Staatssecretaris: OV-chipkaart verdwijnt mogelijk in 2023

De ov-chipkaart verdwijnt mogelijk in 2023. Direct betalen met een bankpas of mobiel moet de chipkaart gaan vervangen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) woensdag in een brief aan bestuurders van vervoersmaatschappijen.

Momenteel lopen er al diverse experimenten met nieuwe betaalsystemen. Van Veldhoven hoopt dat de nieuwe systemen al over twee jaar landelijk ingevoerd kunnen worden. Als de nieuwe betaalwijzen voldoen, kan de ov-kaart in 2023 uit de roulatie gehaald worden. Dit is volgens Van Veldhoven het gezamenlijke doel van het ministerie, de NS en het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). Wie voor het nieuwe systeem gaat betalen is nog onduidelijk, wel schrijft de staatssecretaris dat het kabinet openstaat voor financiering.

Hoewel het systeem van de ov-chipkaart goed gewaardeerd wordt door reizigers, is het systeem achterhaald en relatief duur, schrijft Van Veldhoven. Ook is de technische ondersteuning van het systeem in de toekomst onzeker en draait het systeem op een eigen standaard waardoor andere betaalmiddelen (zoals een bankpas) niet gebruikt kunnen worden. Bij het nieuwe systeem wordt een account gekoppeld aan de bankpas of mobiel, maar niet meer aan de ov-chipkaart. Ook in de toekomst zal anoniem reizen, dus zonder account, mogelijk blijven.

De verwachting is volgens de staatssecretaris dat de nieuwe ov betaalwijzen meer gemak gaan bieden aan de reizigers, wat leidt tot extra reizigers en opbrengsten. Daarnaast zullen de totale kosten van het nieuwe betaalsysteem lager zijn dan nu.