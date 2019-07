Sjeik van Dubai vraagt z’n prinses om vergiffenis

Tegen haar gewoonte in verscheen zij dit jaar niet op de befaamde paardenraces in het Engelse Ascot. Daar is de elegante prinses Haya bint al-Hussein (45), de zesde vrouw van sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktum (69) van Dubai en zelf een verdienstelijke amazone, altijd een graag geziene gast. Ook koningin Elizabeth is op haar gesteld wegens beider hartstocht voor paarden. Maar de Britse media melden dat de prinses in onmin verkeert met haar mans familie en is ondergedoken. Ze zou zelfs vrezen voor haar leven. In elk geval wil ze van hem scheiden.

Haar schatrijke echtgenoot bevestigde dat laatste op ongebruikelijke wijze: via verzen die hij in het Arabisch en het Engels online zette. „O lieve, er valt niets meer te zeggen, je dodelijke stilte heeft me uitgeput”, luidt een ervan. En in een ander: „Jij hebt geen plaats meer bij me, het kan me niet schelen of je leeft of sterft.” Maar in zijn nieuwste gedicht getuigt hij van heus liefdesverdriet. „Een fatale pijl voel ik van binnen, die mijn ziel doorboort en me waanzinnig achterlaat. Laat het verleden rusten, verzacht je hart. Vergeef mijn fouten en beloon mijn goede daden.”

Voor de sjeik, tevens premier van de Verenigde Arabische Emiraten, komt de huwelijkscrisis op een ongelegen moment. Hij heeft al zijn aandacht nodig voor de hoog opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Iraniërs maken er geen geheim van dat – mochten de Amerikanen beginnen te bombarderen op doelen in Iran – zij enige raketten kunnen afvuren op bondgenoten van de VS zoals Dubai.

Gouden kooi

Volgens de BBC, die zich beroept op bronnen dichtbij de prinses, hangt het conflict met haar echtgenoot samen met een opzienbarende rel onlangs rond prinses Latifa (33), een dochter van de sjeik (de schattingen over diens kindertal lopen uiteen van 23 tot 30). Latifa probeerde vorig jaar per boot met haar Finse vechtsport- lerares te vluchten uit de ‘gouden kooi’ waarin ze naar eigen zeggen in Dubai zat gevangen. Voor de kust van India werden ze onderschept door de Indiase kustwacht en door commando’s uit de Emiraten, die hun schip dwongen terug te keren naar Dubai.

Prinses Haya, niet de moeder overigens van Latifa, probeerde de rel, die eind vorig jaar uitlekte, te sussen. Daartoe nodigde ze haar vriendin Mary Robinson, de voormalig mensenrechtencommissaris van de VN, uit in Dubai. Robinson zei dat Latifa inmiddels psychiatrische zorg ontving en zich in „de liefhebbende zorg van haar familie” bevond. De anders zo levendige Latifa, op de vrijgegeven foto’s duidelijk niet op haar gemak, zag er sloom uit en zei niets.

Haar optreden kwam Robinson op kritiek te staan van activisten voor burgerrechten in Dubai, die haar verweten dat ze zich voor het karretje van de familie had laten spannen.

Sindsdien heeft prinses Haya volgens de bronnen in haar buurt in deze kwestie niet nader genoemde zaken over haar man en diens familie ontdekt die haar verbijsterden en voor haar eigen veiligheid deden vrezen. Daarop vluchtte ze enkele maanden geleden uit Dubai, met medeneming van haar twee kinderen uit haar huwelijk met de sjeik en een aanzienlijke som geld. Ze reisde volgens sommige berichten in eerste instantie naar Duitsland en vroeg daar asiel aan maar reisde later door naar Londen, waar ze zich nu zou willen vestigen.

Journalisten verdringen zich de laatste dagen voor een kapitaal huis van 85 miljoen pond in Londen dichtbij Hyde Park, dat de prinses in 2017 had aangeschaft. Niemand krijgt echter ook maar een glimp van haar te zien en het is mogelijk dat ze ergens anders verblijft.

Prinses Haya heeft nooit de traditionele teruggetrokken rol van de meeste Arabische vrouwen geaccepteerd. Ze is de geëmancipeerde dochter van de vroegere Jordaanse koning Hussein, die als seculier en anglofiel gold. Haar opleiding kreeg ze aan de universiteit van Oxford maar haar grote passie is de paardensport. In 2000 nam ze voor Jordanië deel aan de Olympische Spelen. Net als haar man, eveneens een groot paardenliefhebber met een eigen renstal in Engeland, bezit ze ettelijke racepaarden. Jarenlang was ze voorzitter van de Internationale Ruiterfederatie.

Jordaanse koning Abdullah

Volgens onbevestigde berichten in The Guardian heeft Dubai inmiddels aangedrongen op het terugsturen van prinses Haya naar Dubai. Maar mede wegens haar connecties met het Jordaanse koningshuis en haar goede banden met de Britse koninklijke familie zal dit niet snel tegen Haya’s zin in gebeuren.

Ongemakkelijk voelt zich intussen ook Haya’s halfbroer, de Jordaanse koning Abdullah. In de Emiraten werken zo’n 250.000 Jordaniërs. Het geld dat zij naar huis sturen is belangrijk voor de Jordaanse economie. Abdullah zou ongaarne zien dat de sjeik de Jordaniërs wegsturen.