‘Seriemoordenaar Willem van E. overleden in gevangenis’

Seriemoordenaar Willem van E. is vorige maand op 77-jarige leeftijd overleden in de gevangenis in Vught, meldt RTL Nieuws woensdag. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid kan het nieuws „bevestigen noch ontkrachten” omdat zij niet mag ingaan op individuele gevallen. Van E. is veroordeeld voor het doden van vijf vrouwen.

Van E. is geboren in Kortenaar en woonde de laatste jaren van zijn vrije leven in het Groningse Harkstede. In 1971 verkrachtte en doodde hij een meisje van vijftien, dat hij oppikte toen zij liftend langs de kant van de weg stond. Drie jaar later doodde hij op gruwelijke wijze een 44-jarige verpleegster. Hij werd veroordeeld voor de moorden en verbleef jarenlang in de Van Mesdagkliniek in Groningen.

Van E. trouwde tijdens zijn gevangenschap met zijn correspondentievriendin. De behandelaars in de Van Mesdagkliniek dachten dat deze relatie ervoor zou zorgen dat Van E. op het rechte pad zou blijven en in 1990 werd de moordenaar vrijgelaten. Drie jaar later maakte hij echter zijn derde slachtoffer, een 23-jarige prostituee.

In 1994 en 2001 volgden de moorden op twee andere prostituees van 31 en 34 jaar oud. Hij wurgde de vrouwen waarna hij hun ontklede lichamen in de vaarten en kanalen van Groningen gooide. In 2003 werd Van E. op 62-jarige leeftijd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Volgens RTL Nieuws is Van E. op 18 juni overleden. Het is onduidelijk waaraan hij is gestorven. Volgens schrijver Sytze van der Zee, die de seriemoordenaar meermaals interviewde, ging het al langer „steeds slechter met hem”, onder meer omdat hij meermaals aangevallen is in de gevangenis.