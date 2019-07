Sean Paul raast op de automatische piloot door zijn propvolle setlist

Natuurlijk heeft het publiek zin in een feestje. Sean Paul scoort ook anno 2019 hits die miljoenen views en streams genereren. Zijn nieuwste, ‘Contra La Pared’, bewijst maar weer eens wat voor een oor de hitmaker heeft. Het is een samenwerking met de razendpopulaire J. Balvin. En van samenwerken is Sean Paul nooit vies geweest, daar worden we tijdens zijn optreden in TivoliVredenburg in Utrecht wel op gewezen.

Het feit dat hij zoveel collaboraties heeft gedaan, zorgt er tijdens zijn show voor dat Sean Paul bizar weinig hoeft te doen. Wanneer de stemmen van zangeressen als Keyshia Cole, Alexis Jordan, Beyoncé, Blu Cantrell, Stefflon Don, Anne-Marie, Sia en Dua Lipa de refreinen verzorgen, richt Sean Paul de microfoon richting het publiek en zwaait hij met zijn handdoek boven zijn hoofd of zet hij zijn zonnebril goed op zijn hoofd. Zijn taak blijft beperkt tot zijn eigen raps, die hij zelfs ook regelmatig niet afmaakt. De performance blijft daardoor saai en flets.

Het tempo is wel weer moordend hoog. Sean Paul, uitstekend bij zijn karakteristieke stem, heeft de luxe om een kraker als ‘Get Busy’ (uit 2002 alweer) al na drie minuten op het publiek af te vuren, puur omdat hij zóveel andere hits heeft. Hij speelt ze ook allemaal; soms helemaal en soms als flarden in medleys. Achter hem speelt een band mee met de dj, er is een back-up zanger en er zijn twee danseressen die vaak op komen draven. Sean Pauls rol lijkt per kwartier kleiner te worden.

Op de automatische piloot raast Sean Paul door de propvolle setlist. Het klinkt voorgeprogrammeerd en de praatjes ingestudeerd. Zelfs een cover van allemansvriend Ed Sheeran voelt geforceerd aan. Één ding wordt duidelijk in Utrecht: Sean Paul is een geweldige studioartiest en geen podiumbeest.