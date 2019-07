Samen huilen met de wolven

„Iedereen vindt tegenwoordig wat van de wolf. Hij wordt zelfs als politiek statement gebruikt. Maar dat is niet waar het mij om gaat. Ik wil gewoon mooie verhalen maken.” Na jaren te hebben gewerkt als oorlogsfotograaf, richtte Mariëlle van Uitert (45) dit jaar haar camera op een ander onderwerp: ‘de wolf’. Ze ging langs bij Werner Freund, een wolvenpark in het Duitse Saarland, en fotografeerde daar de wolven-experts Tatjana Schneider en Michael Schönberger. Van Uitert fotografeerde Schneider tijdens het villen van een ree maar ook terwijl ze enthousiast door de wolven wordt begroet. Vooral de Amerikaanse wolf Peter blijkt zeer gesteld te zijn op Schneider. Wanneer Tatjana zijn domein betreedt, legt hij een poot in haar schoot en slaakt een wolvenhuil. „Soms gaan ze zelfs samen zitten huilen.”