Robin Haase uitgeschakeld in tweede ronde Wimbledon

Robin Haase is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van tennistoernooi Wimbledon in Londen. Tegen Milos Raonic won hij geen enkele set. Het werd 7-6, 7-5 en 7-6 in het voordeel van de Canadees. Haase was de enige Nederlandse deelnemer in het mannentoernooi.

Haase had de eerste set nog op zijn naam kunnen schrijven, maar leverde op setpoint zijn servicegame in. De tiebreak die volgde was met één punt verschil voor Raonic. Hoewel de nummer vijftien van de plaatsingslijst op Wimbledon 32 aces sloeg, bleef het de rest van de wedstrijd spannend. Zeker toen Raonic tegen het einde van de derde set kort behandeld moest worden aan iets dat leek op een voetblessure. Omdat het Haase niet één keer lukte een servicegame te stelen, was het de Canadees die zich plaatste voor de derde ronde van Wimbledon.

Haase sloeg in de eerste ronde nog op overtuigende wijze Jozef Kovalik het toernooi uit. Tegen de Kroaat won hij met 6-1, 6-3 en 6-1. Raonic doet het op zijn beurt al jaren uitstekend op Wimbledon, waar hij drie jaar geleden verliezend finalist was en de laatste twee jaar telkens tot de kwartfinale kwam. Haase is in de afgelopen acht jaar nooit verder gekomen dan de tweede ronde.