Rahul Gandhi weg als Indiase oppositieleider na verkiezingsfiasco

Rahul Gandhi (49), de leider van de ooit almachtige Congrespartij van India, heeft zijn functie neergelegd. De jongste telg van de Nehru-Gandhi-familie verspreide zijn ontslagbrief woensdag via Twitter. In die brief neemt hij de verantwoordelijkheid voor het grote verlies van de Congrespartij bij de verkiezingen in mei. Die werden gewonnen door de hindoenationalistische BJP van premier Narendra Modi.

Met het vertrek van Gandhi komt er een einde aan het leiderschap van één van ‘s werelds bekendste politieke dynastieën: Gandhi-Nehru. De partij van vrijheidsstrijders Mahatma Gandhi en Jawaharlal Nehru, vormgevers van onafhankelijk India, leverde tot 2014 bijna altijd de premier van het land.

De Congrespartij behaalde bij de verkiezingen voor de tweede keer op rij een pijnlijk resultaat. In 2014 haalde de partij het slechte resultaat ooit: 44 zetels van de 545. Destijds diende Gandhi ook al zijn ontslag in, maar dat werd afgewezen door een comité van de partij. Bij de laatste verkiezingen kwam de partij niet verder dan 52 zetels. Vanwege die uitslag gingen er al maanden geruchten over het vertrek van Gandhi. Zelf was hij ook al zijn zetel verloren in Amethi, een kiesdistrict in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh dat gold als het bastion van zijn familie. Hij had zijn zetel in het parlement nog wel behouden.

In zijn ontslagbrief schrijft Gandhi dat hij geen „haat of woede” voelt tegenover de regerende BJP-partij van Modi, maar dat „elke cel in mijn lichaam zich instinctief verzet tegen hun idee van India”. Dat idee is volgens hem gebaseerd op haat en de verschillen tussen mensen. Ook trekt hij in twijfel of de verkiezingen in mei wel eerlijk zijn verlopen. Hij schrijft: „We namen het niet op tegen een politieke partij, maar tegen de hele Indiase staat.”

Achterkleinzoon eerste premier

Rahul is de zoon, kleinzoon en achterkleinzoon van verschillende Indiase premiers. Zijn vader premier Rajiv Gandhi werd in 1991 vermoord, net als zijn oma Indira Gandhi die in 1984 werd vermoord. Hij is de achterkleinzoon van India’s eerste premier Jawaharlal Nehru.

De Congrespartij werd de laatste decennia geplaagd door corruptieschandalen. De huidige premier Modi beloofde daar in zijn campagne vijf jaar geleden een eind aan te maken. Die boodschap sloeg aan. Gevreesd wordt door sommigen in India dat Modi zijn hindoeïstische agenda wil doorvoeren in het land dat volgens de grondwet seculier is.