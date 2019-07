Oppositie vreest kosten voor burger door klimaatakkoord

Het kabinet mag trots zeggen dat het de scherpe kanten van het klimaatbeleid heeft verzacht. De belasting op de energierekening gaat volgend jaar bijvoorbeeld weer wat omlaag, de autobelastingen gaan niet omhoog. Burgers geruststellen, dat was het doel van het kabinet vrijdag bij de presentatie van het klimaatakkoord. En het was ook het doel van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tijdens het debat over het klimaatakkoord woensdagavond in de Tweede Kamer.

Maar de oppositiepartijen in de Tweede Kamer maken zich nog steeds grote zorgen. PVV, SP, PvdA, 50Plus, Denk en GroenLinks wezen woensdagavond in de Tweede Kamer op de nog steeds hoge lasten van het beleid. Die komen te veel bij de mensen met lage inkomens terecht, vindt Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. „Dit akkoord is iets beter, maar minder onrechtvaardig is nog niet rechtvaardig”, zei Beckerman.

Oneerlijke lastenverdeling

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher vroeg aandacht voor huurders met een huisbaas die hun woning niet isoleert. Zij kunnen daar weinig aan doen, maar hun energierekening gaat wel omhoog. Volgens Asscher gaat het om duizenden mensen. GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt de verdeling van de lasten tussen burgers en de grote industriebedrijven nog steeds niet eerlijk. De subsidies die industriebedrijven krijgen om hun productieprocessen te vergroenen, worden volgens Klaver niet alleen door de industrie zelf opgebracht, maar ook door ziekenhuizen, scholen en andere bedrijven die meer energiebelasting gaan betalen.

Het klimaatakkoord dat het kabinet vrijdag presenteerde heeft ambitieuze doelen. Een halvering van de uitstoot van broeikasgas CO 2 in 2030 bijvoorbeeld. Een immense klus om überhaupt te halen binnen elf jaar. Maar in het debat ging het er woensdagavond nauwelijks over of die ambities haalbaar zijn, terwijl diverse oppositiepartijen bijtende kritiek hadden op het besluit van het kabinet om het klimaatvonnis in de Urgenda-zaak naast zich neer te leggen. Dat vonnis eist van het kabinet volgend jaar al de uitstoot van CO 2 fors te hebben verlaagd. Dat gaat niet lukken, gaf het kabinet vrijdag toe. Ze nemen niet genoeg maatregelen om dat doel te halen. D66-leider Rob Jetten, die altijd heeft gezegd dat het kabinet dat vonnis moet uitvoeren, verdedigde die keuze door te wijzen op de grote stappen die het kabinet zet om de uitstoot van broeikasgas te verminderen in 2030.

Jesse Klaver en Lodewijk Asscher hadden afgesproken samen op te trekken in het debat. Het kabinet heeft een van de twee partijen nodig om maatregelen uit het klimaatakkoord door de Eerste Kamer te krijgen. Als ze samen optrekken maken ze meer kans wat voor elkaar te krijgen.

Klaver en Asscher wezen allebei op de vrijblijvendheid van het akkoord. Meer dan een jaar is er onderhandeld over het klimaatakkoord, door het kabinet, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de milieubeweging, maar handtekeningen zijn door die partijen nog niet gezet. Klaver: „Dit is geen akkoord, dit is een kabinetsreactie. Dit is nog geen akkoord dat op breed draagvlak kan rekenen, hier in de Kamer, of bij maatschappelijke organisaties.” Asscher waarschuwde er niet op te rekenen dat de PvdA voor zou stemmen. „De 250 pagina’s stralen wensdenken uit. Sommige voorstellen zijn boterzacht.”

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was de enige fractievoorzitter van de coalitiepartijen die niet het woord voerde bij het debat. Zijn partijgenoot Dilan Yesilgöz-Zegerius mocht uitleggen waarom Dijkhoff zaterdag, een dag na de presentatie van het akkoord, al in het AD zei dat het niet zeker is dat de VVD de invoering van rekeningrijden bij een volgende kabinetsformatie steunt. Terwijl het kabinet zegt de invoering van rekeningrijden in 2026 te gaan onderzoeken én voorbereiden. Met de uitspraak van Dijkhoff komt het hele klimaatakkoord op losse schroeven te staan, vond Klaver: „De VVD doet alsof het akkoord dat er ligt vrijblijvend is. Dit staat symbool voor het klimaatbeleid van de afgelopen 30 jaar dat niet heeft gewerkt.”

Namens het kabinet waren vijf bewindspersonen aanwezig: premier Mark Rutte (VVD), Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD), Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66), Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie).