‘Ontbossing onder Bolsonaro met 88 procent toegenomen’

In Brazilië is de houtkap in het Amazoneregenwoud vorige maand met 88 procent toegenomen ten opzichte van juni 2018. Dat meldt het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek INPE op basis van satellietbeelden. Het percentage is nog niet definitief, maar vormt volgens INPE een goede indicatie voor de jaarcijfers die eind deze maand gepresenteerd worden. Volgens critici is de toename veroorzaakt door de uiterst rechtse president Jaïr Bolsonaro.

De nieuwe, uiterst-rechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro wil de Amazone open stellen voor veeboeren en mijnbouwers. De inheemse bevolking in het woud zet zich schrap.

Een goede zestig procent van het gebied ligt binnen de Braziliaanse landsgrenzen. De Amazone is met een oppervlakte van 920.000 vierkante kilometer verreweg het grootste regenwoud ter wereld. Sinds juli vorig jaar is volgens het agentschap 4.565 vierkante kilometer gekapt. Volgens onderzoeker Paulo Barreto van ngo Imazon is dat een direct gevolg van het beleid van de regering-Bolsonaro, die op nieuwjaarsdag jongstleden werd beëdigd.

Jaïr Bolsonaro

„Bolsonaro heeft de situatie verergerd”, zegt Barreto tegen persbureau Reuters. Imazon noteerde in januari - de eerste maand van Bolsonaro’s termijn - een toename van 54 procent in de ontbossing van Braziliaanse regenwoud ten opzichte van de eerste maand van 2018.

De uitgesproken klimaatscepticus Bolsonaro sneed fors in het budget van milieutoezichthouder Ibama en sprak zich openlijk uit over de hoeveelheid boetes die de waakhond uitdeelt aan bedrijven die de regels in de Amazone schenden. Boetes die nog openstonden zijn bovendien kwijtgescholden. De middelen die de organisatie heeft om illegale ontbossing tegen te gaan, zijn daardoor beperkt.

Vorige week sloot de Europese Unie een nieuw handelsverband met Mercosur, een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Een belangrijk onderdeel van het pakket nieuwe afspraken is dat de Zuid-Amerikanen zich zullen toewijden aan de klimaatafspraken van Parijs. Dat betekent ook zorg voor het regenwoud.