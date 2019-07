Omstreden abortuswet Ohio uitgesteld

In de Amerikaanse staat Ohio is de invoer van een omstreden abortuswet woensdag tot nader order uitgesteld door de federale rechter. Hij gaf in zijn vonnis bovendien tegenstanders van de wet een goede kans de heart beat bill in zijn geheel van tafel te krijgen. Dat meldt persbureau AP.

Volgens de heart beat bill zou een zwangerschap niet meer mogen worden afgebroken zodra een foetus in de baarmoeder een detecteerbare hartslag ontwikkelt. Tegenstanders voerden aan dat dat al na een zwangerschap van zes weken het geval is. Aanstaande moeders weten dan in de praktijk vaak nog niet eens dat ze zwanger zijn. Zij vreesden dat invoer van de wet op termijn een algeheel verbod op abortus zou kunnen voeden.

In zijn vonnis heeft de federale rechter de voor- en tegenstanders van de wet doorverwezen naar het hooggerechtshof. Daar moet het bestuur van de staat Ohio scherper verantwoorden waarom het invoering van de wet zinvol acht. „De rechtbank oordeelt dat de tegenstanders, gezien de juridische precedent, het hooggerechtshof ervan kunnen overtuigen dat deze wet ongrondwettelijk is.”

Abortus, sinds 1973 legaal in de Verenigde Staten, ligt weer onder vuur nu verschillende staten wetten aannemen vergelijkbaar met die in Ohio. Alleen dit jaar al namen Kentucky, Mississippi, Louisiana, Ohio, Georgia, Missouri, Alabama en Louisiana strengere abortuswetten aan.