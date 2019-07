Werkstraffen geëist in zaak mishandeling militairen Schaarsbergen

Tegen vijf (ex-)militairen zijn woensdag werkstraffen van 40 tot 240 uur geëist voor het (medeplegen van) bedreiging, mishandeling en militaire aanranding. De strafzaak wordt behandeld in de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem.

De misdrijven zouden plaats hebben gevonden in 2012 en 2013. De vijf verdachten waren destijds onderdeel van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Zij zouden andere militairen hebben mishandeld en aangerand op de kazerne en tijdens oefeningen. Ook zou er bedreigingen zijn geuit.

Het OM ziet een korporaal als leider van de mishandelingen en eist 240 uur werkstraf tegen hem. Tegen twee „meelopers” eist het OM 120 en 180 uur en een sergeant die niet ingreep bij bedreigingen zou als „medeplichtige” een werkstaf van 100 uur moet krijgen. De vijfde (ex-)militair krijgt wat het OM betreft een werkstraf van 40 uur.

De verdachten zijn tussen de 26 en 40 jaar oud en komen uit Volendam, Zevenbergen, Hoofddorp, Noordwijk en Odiliapeel. Drie van hen hebben het leger inmiddels verlaten.

Militaire aanranding

De officier van justitie zette de gebeurtenissen in de rechtszaal nog eens op een rij. Tijdens een oefening in Duitsland in maart 2013 zou de korporaal zich schuldig gemaakt hebben aan „drie man tillen”. Daarbij zou een militair gedwongen zijn geweest op de grond gaan liggen, in de sneeuw. Daarna ging de korporaal op zijn gezicht zitten met ontbloot onderlichaam. Dit ziet justitie als militaire aanranding.

Het slachtoffer verklaarde daarnaast dat er geregeld over hem geplast werd, onder meer in bed en in de douche. Ook dat wordt door het OM beschouwd als een vorm van militaire aanranding.

De militair en twee andere militairen zouden daarnaast geslagen en gestompt zijn. Toen zij zich beklaagden over de mishandeling en de pesterijen zouden ze met met de dood zijn bedreigd. Volgens het OM wist de sergeant daarvan, maar greep hij niet in en is hij daardoor medeplichtig.

De impact van de pesterijen op de slachtoffers is volgens de officier „onvoorstelbaar” groot. Met twee van hen gaat het niet goed, met de derde, die als eerste aangifte deed, zelfs heel slecht: „In mijn werk heb ik met veel slachtoffers gesproken van militairen met PTSS tot verkeersslachtoffers”, zei de officier, „maar mijn gesprek met hem was uniek; nimmer zag ik zo’n gebroken mens.”

Zaak deels geseponeerd

Gedurende het onderzoek zijn in totaal tien militairen als verdachte gehoord. De zaken tegen vijf van hen werden geseponeerd. Negen militairen deden tegenaangiftes wegens smaad en valse aangiftes, maar in mei besloot de militaire kamer dat er voldoende aanleiding is voor een strafzaak tegen de overige vijf.