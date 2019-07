Navy SEAL Gallagher vrijgesproken van moord

Een omstreden Amerikaanse commandant van de Navy SEALs die werd beschuldigd van oorlogsmisdaden in Irak is dinsdag door een militair tribunaal in San Diego vrijgesproken van bijna alle aanklachten tegen hem, waaronder moord. Dat meldt The New York Times.

Edward Gallagher werd beschuldigd van moord met voorbedachte rade op een gewonde, gevangengenomen IS-strijder in Irak in 2017 en poging tot moord op burgers in Irak. Hij werd door de jury van zeven leden schuldig bevonden aan één aanklacht: het poseren voor foto’s met het lijk van de IS-strijder, een tienerjongen.

De zaak van de 40-jarige Gallagher trok veel belangstelling in de Verenigde Staten, onder meer doordat president Donald Trump overwoog om de meermaals onderscheiden commandant van een peloton Navy SEALS, de elite-eenheid van de marine, preventieve gratie te verlenen. Voor Conservatieven in de Amerikaanse media en een aantal Republikeinen in het Congres was Gallagher een oorlogsheld.

In maart schreef Trump op Twitter dat de omstandigheden van de voorhechtenis van de commandant zouden worden verzacht „uit eer voor zijn dienst voor ons land in het verleden”. Ook schreef hij dat het proces snel moest verlopen.

Aangegeven door eigen peloton

Gallagher werd vorig voorjaar aangegeven door zijn eigen peloton. Volgens de Navy SEALS had hij de IS-strijder, gevangengenomen bij de strijd om de Iraakse stad Mosul, met een mes in de nek gestoken. Ook schoot hij volgens hen op Iraakse burgers. Gallagher werd bovendien beschuldigd van belemmering van de rechtsgang, omdat hij leden van zijn peloton met de dood zou hebben bedreigd als ze hem zouden aangeven.

Omdat de maximale straf die Gallagher kan krijgen vier maanden bedraagt, en hij al langer in voorhechtenis zit, zou hij naar verwachting dinsdag vrijuit gaan.