Meer Nederlanders doen aan loterijen en kansspelen

Gokken is de afgelopen jaren populairder geworden in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt donderdag dat vorig jaar voor 2,5 miljard euro is gegokt, 12 procent meer dan in 2015. Vooral loterijen en kansspelen zijn gewild: de spelopbrengst was in 2018 ruim 2 miljard euro.

De populariteit is terug te zien in de ontwikkeling van de gokbranche. Deze groeide tussen 2015 en 2018 met 9 procent. Volgens het CBS speelt ook mee dat de overheid door twee fiscale wijzigingen veel meer kansspelbelasting ontvangt dan vroeger. Ook heft de overheid sinds 2008 kansspelbelasting over de opbrengst van gokautomaten. De gokbranche is harder gegroeid dan de Nederlandse economie, die op 7,7 procent bleef steken.

Volgen de meest recente cijfers wordt ook veel online gegokt, ondanks het feit dat dit illegaal is. In 2015 was met online gokken 170 miljoen euro gemoeid, bijna een tiende van de totale spelopbrengst van loterijen en kansspelen. Het CBS heeft geen cijfers over hoe dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Online gokken wordt legaal

De Eerste Kamer heeft eerder dit jaar ingestemd met een wetsvoorstel om online gokken te legaliseren. Die wet zal naar verwachting volgend jaar in werking treden. Voorbeelden van online gokken zijn live poker, casinospelen op het internet en online wedden op sportwedstrijden.

Veruit de meeste gokbedrijven liggen in Zuid-Holland, de provincie met de meeste inwoners. Hierna volgen Noord-Holland en Noord-Brabant. Bedrijven in loterijen en kansspelen komen het minst voor in Zeeland en Flevoland.