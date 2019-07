Lange gevangenisstraffen voor zeer dodelijke aanslag universiteit Kenia

Drie mannen zijn woensdag door een Keniaanse rechtbank veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor medeplichtigheid aan de terreuraanval op de universiteit in Garissa waarbij bijna 150 mensen omkwamen. Dat meldt persbureau AFP. Een van de mannen, Rashid Charles Mberesero uit Tanzania, heeft een levenslange celstraf gekregen, twee Kenianen genaamd Mohamed Ali Abikar en Hassan Edin Hassan kregen 41 jaar opgelegd.

Het zijn de eerste veroordelingen voor de bloedige aanslagen ruim vier jaar geleden. Justitie had zestig jaar celstraf geëist tegen de mannen. De doodstraf, die opgenomen is in het Keniaanse wetboek van strafrecht, is sinds 1987 niet meer uitgevoerd in het land.

De drie mannen hebben volgens de rechtbank geholpen met de voorbereiden voor de aanslag waarbij vooral studenten omkwamen. De Tanzaniaan werd opgepakt op de universiteit waar de aanslag plaatsvond. De mannen waren volgens de rechtbank lid van de terreurgroep Al-Shabaab uit buurland Somalië, die de verantwoordelijkheid voor de aanslag heeft opgeëist.

Vier schutters

Bij de aanslag in april 2015 drongen vier gewapende mannen de universiteit in het stadje Garissa binnen en openden het vuur op studenten en onderwijzers. De vier schutters werden doodgeschoten door de autoriteiten. De aanslag was de bloedigste die Al-Shabaab ooit heeft uitgevoerd in Kenia.

De terreurgroep, een vertakking van Al-Qaeda, voert vaker aanvallen uit in Kenia. In januari kwamen nog 21 mensen om het leven bij een reeks aanvallen op luxe hotels in Nairobi. In 2013 richtte de groep een bloedbad aan in een luxe winkelcentrum in hoofdstad Nairobi. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Kort voor de eeuwwisseling in 1998 voerde Al-Qaeda een aanval uit op de Amerikaanse ambassade in Nairobi, hierbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven.