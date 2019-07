Justitie eist boete van 5.000 euro van Wilders om ‘minder Marokkanen’-uitspraak

Het Openbaar Ministerie vindt dat Tweede Kamerlid Geert Wilders door het Haagse gerechtshof moet worden veroordeeld tot een geldboete van 5.000 euro.

Volgens de advocaten-generaal Gerard Sta en Birgit van Roessel heeft het Tweede Kamerlid zich door het ophitsen van zijn aanhangers in maart 2014 schuldig gemaakt aan het aanzetten tot haat en discriminatie tegen Marokkaanse Nederlanders. Ook is er sprake van groepsbelediging omdat de fractieleider van de PVV „volstrekt ongefundeerd” een complete bevolkingsgroep heeft weggezet als tweederangs. In het speciaal beveiligde justitiële complex op Schiphol zeiden de aanklagers dat juist een politicus een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om in een rechtsstaat zijn woorden zorgvuldig te kiezen.

De geëiste straf is identiek aan de eis in eerste aanleg. Als Wilders niet de geldboete betaalt, moet hij zestig dagen in hechtenis worden genomen, zo eist het OM.

‘Schuldig aan groepsbelediging’

Wilders wordt door justitie vervolgd omdat hij op een politieke manifestatie in Den Haag op 19 maart 2014 aan zijn aanhangers vroeg: „Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?” In antwoord hierop werd door het vooraf geïnstrueerde publiek zestien keer ‘minder’ gescandeerd. Een week daarvoor zei Wilders in een interview met de NOS dat hij hoopte dat mensen in Den Haag zouden kiezen voor „een stad met minder lasten en als het even kan ook wat minder Marokkanen”.

De Haagse rechtbank oordeelde in december 2016 dat Wilders zich hiermee schuldig had gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De politicus heeft volgens de rechtbank een hele bevolkingsgroep apart gezet. Door de „opruiende, opzwepende vraagstelling” werden ook anderen aangezet tot het discrimineren van Marokkaanse Nederlanders. „Verdachte heeft bijgedragen aan een verdere polarisatie binnen de Nederlandse samenleving. Dit terwijl juist in onze pluriforme maatschappij het gelijkheidsbeginsel en het respecteren van (rechten van) anderen van groot belang zijn”, oordeelde de rechtbank.

Schuldig zonder straf

De rechtbank verklaarde Wilders schuldig zonder oplegging van straf. Het Openbaar Ministerie had een geldboete van vijfduizend euro geëist. De strafzaak duurt al meer dan vijf jaar omdat Wilders eerder met succes vlak voor de uitspraak het gerechtshof wraakte. Het proces in hoger beroep moest toen opnieuw beginnen. De afgelopen dagen heeft Wilders op Twitter voortdurend laten blijken geen vertrouwen te hebben in de rechterlijke macht. Het Openbaar Ministerie is volgens de politicus „totaal verziekt” en de „rechterlijke macht is gestoord”. Hij schudde gisteren bij het begin van het requisitoir wel vriendelijk handen met de aanklagers.

Het pleidooi van advocaat Geert-Jan Knoops en het laatste woord van de verdachte staan gepland in september, in oktober volgt de uitspraak.