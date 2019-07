Italiaanse sociaal-democraat Sassoli voorzitter Europees Parlement

De Italiaan David-Maria Sassoli (63) wordt de voorzitter van het Europees Parlement. Hij is benoemd voor 2,5 jaar. In de tweede stemronde haalde de sociaal-democraat woensdag nipt een meerderheid met 345 van de 667 stemmen. Sassoli volgt de Italiaan Antonio Tajani op. De voorzitter zit de debatten van het parlement voor en is de vertegenwoordiger van het parlement.

Er moest een tweede stemronde komen omdat Sassoli dinsdag in de eerste stemronde net geen meerderheid haalde om tot voorzitter verkozen te worden. Hij kwam met 325 stemmen zeven stemmen tekort. Zijn tegenstanders waren de Conservatief Jan Zahradil uit Tsjechië, de Duitse Ska Keller van de Groenen en de Spanjaard Sira Rego. Sassoli bedankte het parlement woensdag in zijn overwinningstoespraak en riep op tot Europese saamhorigheid.

De Europese regeringsleiders kwamen dinsdag al overeen dat een sociaal-democraat voorzitter zou worden van het 751 zetels tellende europarlement. Dat terwijl de Europese Raad daar strikt genomen niets over te zeggen heeft. Na 2,5 jaar gaat het voorzitterschap naar de christen-democratische EVP, zo is afgesproken. Die grootste fractie had nu geen kandidaat aangemeld, net als de liberalen.

Bekende journalist

Sassoli zit sinds 2009 in het Europees Parlement namens de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). In eigen land is hij lid van de Partito Democratico. Sassoli, geboren in Florence, was voor enige tijd een van de bekendste journalisten van Italië. Hij begon zijn carrière bij lokale kranten en media, werkte later bij de krant Il Giorno, waarna hij de overstap maakte naar tv. Hij werkte onder meer als reporter en presentator voor TG4 en TG1, waar hij enkele populaire programma’s maakte. In 2009 ging Sassoli de politiek en werd hij verkozen tot het europarlement.

Dinsdag stemde de Europese Raad van regeringsleiders in met de voordracht van de Duitse christen-democraat Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie. Frans Timmermans werd het op de valreep toch niet. Sinds zondag werd al onderhandeld over de Europese topposities. Of het parlement over twee weken Von der Leyen zal accepteren als Commissievoorzitter valt nu nog niet te zeggen. De Europese Groenen zeggen niet voor haar te gaan stemmen en de sociaal-democraten zijn ook nog niet overtuigd.

Topposities

De Franse Christine Lagarde, de huidige baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is voorgedragen als president van de Europese Centrale Bank (ECB), de huidige Belgische premier Charles Michel is gekozen om Donald Tusk op te volgen als voorzitter van de Europese Raad en de Spanjaard Josep Borrel is genomineerd als de nieuwe EU-buitenlandchef.