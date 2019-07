Huurder krijgt deel te hoge servicekosten vaak terug

Verhuurders in de sociale sector rekenen regelmatig te hoge servicekosten door aan hun huurders. Als deze huurders naar de huurcommissie stappen met hun klachten, blijkt dat ze vaak te veel geld betalen voor servicegerelateerde zaken als gas, water en elektra en onderhouds- en schoonmaakkosten. De problemen met te hoge servicekosten spelen ook in de vrije huursector.

Huurdersvereniging de Woonbond onderzocht alle uitspraken van de huurcommissie in zaken omtrent servicekosten in de eerste zes maanden van 2019. Uit de 143 uitspraken die in die periode werden gedaan, blijkt dat in driekwart van de zaken de huurder in het gelijk wordt gesteld. Gemiddeld krijgt die daardoor ruim 808 euro terug. In het meest extreme geval ging het zelfs om ruim 4.000 euro aan servicekosten die de verhuurder moest terugbetalen.

Dat verhuurders in de beschermde sociale sector te hoge servicekosten doorrekenen, komt volgens directeur Paulus Jansen van de Woonbond omdat er geen sanctie volgt als er een overtreding wordt geconstateerd. „De pakkans is laag, want ik denk dat er een factor tien aan mensen is die klachten heeft maar die niet indient”, zegt hij. „En als je dan gepakt wordt, krijg je een standje en moet je het teveel geïnde geld terugbetalen. Dat is voor verhuurders een hele comfortabele positie. Zij denken: ‘wie niet waagt, wie niet wint’.”

Jansen pleit dan ook voor strengere maatregelen. „Recidiven moet je aanpakken. Het zou mooi zijn als de huurcommissie hoge boetes zou gaan uitdelen, of aan naming and shaming zou doen, al is dat lastig door de strenge privacyregels. Maar waarom zouden alleen prins Bernard en Kamerlid Wybren van Haga uitgelicht moeten worden, en andere huisjesmelkers niet?”

Vrije sector

Eind mei onthulde NRC dat ook in de vrije sector veel misbruik van de servicekosten voorkomt. Huurders in dat segment kunnen niet naar de huurcommissie stappen. Voor hen rest een gang naar de kantonrechter, waarvoor de drempel hoog is vanwege de 231 euro die per rechtsgang aan griffiekosten betaald moeten worden.

Desondanks bereidt de huurdersvereniging van het Amsterdamse complex Detroit een unieke rechtszaak voor tegen verhuurder Vesteda. De huurders willen 56 procent minder servicekosten gaan betalen, in totaal pakweg 100.000 euro per jaar.

De vrije sector is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken nam het aantal vrije-huurwoningen tussen 2012 en 2018 toe van zo’n 335.000 naar 545.000. „De vrije sector groeit als kool, en er is met regelmaat iets aan de hand”, zegt Woonbond-directeur Jansen. „Als je ziet wat vrije beleggers uitspoken, dan is Vesteda een brave pensioenbelegger.”

Jansen noemt het daarom noodzakelijk dat ook huurders in de vrije sector de mogelijkheid krijgen naar de huurcommissie te stappen. „Dat is weliswaar regulering, maar je bespaart de samenleving er een hoop geld mee. Want de huurcommissie is een goedkopere voorziening dan de kantonrechter.” Ook zouden huurders in de vrije sector volgens hem huurprijsbescherming moeten krijgen in de vorm van een puntenwaarderingstelsel, wat nu ook al wordt toegepast in de sociale sector.