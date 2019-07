Onder meer het dak en de bordestrap werden volledig vervangen. Ook werden de stucplafonds en de gevel gerenoveerd. Voor de renovatie in 2014 begon, was het ruim derig jaar geleden dat Huis ten Bosch was opgeknapt – dat gebeurde destijds toen koningin Beatrix haar intrek in het paleis nam.

Foto Patrick van Katwijk/ANP