Honderdduizenden evacuaties in Japan na extreme regenval

Bijna 800.000 inwoners van het zuidelijke eiland Kyushu zijn woensdag geëvacueerd vanwege extreme regenval die aardverschuivingen en overstromingen dreigt te veroorzaken. Ze werden ondergebracht in evacuatiecentra en veilige gebieden. Persbureau Reuters meldt dat daarnaast 910.000 andere inwoners het advies kregen een veilige plek op te zoeken.

Op Kyushu wonen 12,8 miljoen mensen. Er is sinds vrijdag al 1.000 mm regen gevallen en naar verwachting zal daar de komende dagen nog meer bij komen, meldt de Japanse nieuwszender NHK. Ter vergelijking, dit is meer dan er jaarlijks gemiddeld in Nederland valt. Volgens het KNMI is dat 800 mm.

Reddingsoperaties

Premier Shinzo Abe zei in Tokio dat inwoners „maatregelen moeten nemen om hun leven te beschermen, onder andere evacuatie in een vroeg stadium.” Hij gaf het Japanse leger opdracht om zich voor te bereiden voor reddingsoperaties indien nodig.

Aardverschuivingen en overstromingen vanwege zware regenval veroorzaakten vorig jaar juli zeker 199 doden. Het was de ergste weerramp voor Japan in 36 jaar. Premier Abe werd toen bekritiseerd vanwege de te trage reactie van de regering.