De geplande bouw van twee windmolenparken in Drenthe en Groningen leidde de afgelopen jaren tot extreme weerstand. Naziposters, dreigbrieven, schuurbranden en zelfs het strooien met stukken asbest. Toch is de bouw is inmiddels begonnen: dit weekend arriveerde de wieken van de eerste turbine, onder begeleiding van de politie.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen en Ifang Bremmer

Montage: Julie Blussé