Hema breidt uit naar Verenigde Staten en Canada

Winkelketen Hema breidt uit naar Noord-Amerika. Het Nederlandse bedrijf gaat in de Verenigde Staten en Canada samenwerken met supermarktketen Walmart, zo kondigde Hema woensdagmorgen aan. In de Verenigde Staten zullen de producten van Hema vanaf deze zomer te koop zijn in de webshop van Walmart. In Canada opent het bedrijf ook fysieke winkels.

Nog dit najaar hoopt Hema in enkele van de grootste Canadese filialen van Walmart zogeheten shop-in-shops te openen, kleine winkels binnen de grote supermarkten. Daarnaast heeft Hema met een andere partner plannen eigen winkels te openen in Canada, allemaal in de regio rond Toronto. Om hoeveel winkels het gaat, kan een woordvoerder niet zeggen. „We beginnen nu gewoon. Maar het plan is wel om binnen afzienbare tijd uit te breiden naar vijftig winkels.”

In de webwinkel van Walmart gaat Hema voorlopig alleen huishoudelijke producten verkopen, aldus de zegsman. „Denk aan dingen die leuk zijn om je huis op te leuken: handdoeken, kussenslopen, kandelaars.” De winkeltjes in de Canadese Walmarts en de zelfstandige filialen krijgen een breder assortiment, vergelijkbaar met dat van de winkels in Frankrijk en Duitsland.

