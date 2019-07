Groot en griezelig spektakel in Stranger Things 3

De zomervakantie van 1985. De slijmerige monsters en kwaadaardige wetenschappers zijn verdwenen en de jonge helden uit het fictionele stadje Hawkins, Indiana zijn flink aan het puberen. Aan het begin van Stranger Things 3 hebben ze alle tijd voor ongemakkelijke zoensessies. De telepathisch begaafde Eleven (Millie Bobby Brown), opgegroeid als proefpersoon in een laboratorium, is een setje met Mike (Finn Wolfhard). De gierende hormonen zorgen voor ongemak binnen de vriendenclub: nog niet iedereen wil volwassen dingen doen. So far, so coming of age.

Dat de tienerperikelen al vrij snel verstoord worden door een bovennatuurlijke dreiging zal voor niemand een verrassing zijn: we bevinden ons nog steeds in Hawkins, een plek met grote aantrekkingskracht op het moordlustige gespuis uit een parallelle wereld.

Minder voorstelbaar is de humoristische toon die makers (en broers) Matt en Ross Duffer hierna aanslaan. Stranger Things 3 lijkt in de eerste helft meer op een komedieserie met horrorelementen dan een horrorserie met humoristische elementen. Dat had makkelijk verkeerd kunnen uitpakken, maar de luchtigheid zorgt er juist voor dat je meegaat in het bizarre nieuwe verhaal. Het derde seizoen van de Amerikaanse Netflix-blockbuster liet bijna twee jaar op zich wachten en kijkend naar het eindresultaat is dat geen overbodige luxe geweest: de Duffers hebben hun succesformule na een teleurstellend tweede seizoen een opfrisbeurt gegeven en pakken het nu groots aan, met meerdere plotlijnen en grote spektakelscènes.



De zomerse setting zorgt ook voor meer licht en een andere sfeer. De belangrijkste nieuwe locatie is Starcourt Mall, een gloednieuw overdekt winkelcentrum. Hier leeft de kapitalistische droom van de jaren tachtig, terwijl het oude centrum van Hawkins langzaam uitsterft. Veel tijd voor een maatschappelijke analyse is er niet, want uiteindelijk draait het in Stranger Things om jaren tachtig-nostalgie, griezelmomenten en de persoonlijke ontwikkeling van de personages.

De eerste seizoenen leunden op films als E.T. en Stand By Me, dit derde seizoen bevat elementen van klassiekers als The Thing en The Shining en The Terminator. De zomerse setting geeft De Duffers verder de kans om te verwijzen naar tienerkomedies als Fast Times at Ridgemont High. Ze doen niet obscure verwijzingen, het ligt er allemaal dik bovenop. Als Eleven en goede vriendin Max (Sadie Sink) gaan shoppen wordt ‘Material Girl’ van Madonna opgezet.

De cast, jong en oud, raakt steeds beter op elkaar ingespeeld. Ze worden al snel opgesplitst in verschillende groepjes. Zo beleven de kwajongensachtige nerd Dustin (Gaten Matarazzo) en voormalige bullebak Steve (Joe Keery) weer een avontuur. Steve is een paar jaar ouder, maar zit verder helemaal op dezelfde golflengte. Zij worden onder andere vergezeld door het nieuwe personage Robin, gespeeld door Maya Hawke, de dochter van acteurs Ethan Hawke en Uma Thurman. Haar nonchalante houding en droge humor voegen iets toe aan de serie. Ze deelt zelfs een van de beste scènes van het seizoen met Steve, eentje waar geen gillend kind of glibbermonster bij komt kijken.

Ook de castleden in de oudere leeftijdscategoriën krijgen genoeg te doen. Winona Ryder speelde eerder vooral een radeloze moeder van kinderen die steeds in gevaar kwamen en krijgt nu een veel proactievere houding. Ze heeft een eigen missie met politiechef Jim Hopper (David Harbour). Uiteindelijk weten de makers alle hoofdrolspelers naar een indrukwekkende climax te sturen waarin iedereen een momentje krijgt om te shinen. De serieuze horrorliefhebber zal misschien niet blij zijn sommige flauwigheden. Mensen die na de loodzware en belangrijke series Chernobyl en When They See Us even toe zijn aan wat goed gemaakte pulp, kunnen echter rekenen op Stranger Things.