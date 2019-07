Gevangenis- en taakstraffen voor geweld Sinterklaasintocht Eindhoven

Veertien mannen zijn woensdag veroordeeld tot taakstraffen tussen de 60 en 160 uur voor het gebruiken van geweld tegen politieagenten en demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) bij de Sinterklaasintocht in Eindhoven vorig jaar. Een van hen moet bovendien twee weken de gevangenis in. Een andere verdachte is vrijgesproken.

Tijdens de intocht stonden zo’n vijftien KOZP-demonstranten bij de Catharinakerk in het centrum van de Brabantse stad. Al snel ontstond er een tegendemonstratie van voorstanders van Zwarte Piet. Zij gooiden eieren, pepernoten en blikjes bier naar de demonstranten. Ook schreeuwden zij racistische teksten. Nadat de Sint was langsgekomen, wilden de verdachten „fysiek de confrontatie” aangaan met de KOZP-demonstranten.

Kinderen

Er werd geduwd en getrokken, ook zouden er klappen en trappen zijn uitgedeeld. Daarnaast trapte een van de demonstranten een politieagent. De zwaarste straffen gaan naar de verdachten die een strafblad hebben. Ook heeft de rechter zwaardere straffen opgelegd aan twee mannen die kinderen eieren lieten gooien bij de demonstratie.

De rechter stelt dat het „laakbaar” is dat de mannen jonge kinderen hebben betrokken bij het geweld, „nota bene rond het door de verdachten juist voor kinderen zo belangrijk gevonden Sinterklaasfeest”. Drie verdachten hebben zich volgens de rechter gedistantieerd van de groep toen de demonstranten en de agent werden aangevallen, zij krijgen een taakstraf van zestig uur.