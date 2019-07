Fotograaf Erwin Olaf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De prijswinnende fotograaf Erwin Olaf is dinsdagavond geridderd. Olaf, die dinsdag zestig jaar werd, ontving de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit handen van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema.

Olaf kreeg de onderscheiding in het Amsterdamse Rijksmuseum vanwege zijn „toonaangevende foto’s en zijn inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap”. Olaf, die bijna veertig jaar fotografeert, heeft met zijn werk „de Nederlandse fotografie bekendgemaakt bij een breed publiek”, zo lichtte de gemeente Amsterdam toe. Onder meer zijn stijl en onderwerpskeuze werden geroemd.

Olaf kreeg het lintje uitgereikt bij de opening van zijn nieuwe tentoonstelling 12x Erwin Olaf, over de historische schilderijen die ter inspiratie dienden voor zijn foto’s. Vorig jaar schonk hij een groot aantal afdrukken, portfolio’s, video’s magazines aan het museum. Olaf exposeerde dit jaar onder meer in het Amsterdamse museum en in het Gemeentemuseum Den Haag. Hij maakte ook de staatsiefoto’s van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.