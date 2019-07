Dode en gewonden bij vulkaanuitbarsting Italiaans eiland Stromboli

Bij een hevige vulkaanuitbarsting op het Italiaanse eiland Stromboli is woensdag een 35-jarige wandelaar uit Sicilië om het leven gekomen. Dat melden Italiaanse media op basis van de autoriteiten. Twee andere wandelaars raakten gewond.

Door de uitbarsting werden brokstukken en lava in de lucht gespuwd, ook liepen twee stromen lava naar beneden. De omgekomen wandelaar zou op pad zijn geweest met een vriend uit Brazilië, die niet gewond raakte. De twee andere wandelaars die wel gewond raakten, werden geraakt door stenen die bij de uitbarsting de lucht in werden gespuwd. De hulpdiensten zijn nog bezig met een noodoperatie, maar worden hierbij bemoeilijkt door de vele rook die uit de vulkaan komt.

Op beelden is te zien hoe de rook uit de vulkaan komt. Foto ANSA

Hoewel bekend is dat de vulkaan al eeuwen continu actief is, was de uitbarsting woensdag uitzonderlijk krachtig. Giovanni Longo, de priester van het eiland, zei tegen Italiaanse media dat het „leek alsof we in de hel waren, met regen van vuur die uit de hemel neerdaalde”. Volgens persbureau ANSA sprongen tientallen toeristen en bewoners van het eiland in zee om te vluchten voor het natuurgeweld.

Stromboli is een vulkaaneiland van 12,6 vierkante kilometer tussen Sicilië en Napels. De vulkaan steekt 918 meter boven zeeniveau uit en heeft drie actieve kraters. Op het eiland wonen enkele honderden mensen. Italië heeft drie actieve vulkanen: de Stromboli, de Etna en de Vesuvius.