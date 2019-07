Disney verwijdert grap over oneerbaar voorstel aan Barbies uit ‘Toy Story 2’

De grap waarbij de pop Stinky Pete oneerbare voorstellen aan twee Barbie-poppen doet, is door Disney stilletjes verwijderd in de onlangs heruitgebrachte animatiefilm Toy Story 2. Dat melden Releasenews.com en The Guardian.

Toy Story 2-regisseur John Lasseter is eind 2018 afgetreden als hoofd van Disney-animatie na beschuldigingen van oneerbaar gedrag en #MeToo-affaires. Hij was mede-oprichter van Pixar, nu onderdeel van Disney, die de Toy Story-films maakt.

In Toy Story 2 zijn in de aftiteling zogenaamde bloopers van de geanimeerde personages te zien, zoals cowboypop Woody, de hoofdpersoon, die in plaats van op een rol duct-tape te gaan zitten, in het gat van de taperol zakt.

Casting couch-toespeling

Ook van Stinky Pete, een ruftende en ronde besnorde goudzoekerspop uit het Wilde Westen, is een zogenaamde blooper te zien: we zien hem in zijn originele verpakkingsdoos intiem met twee Barbiepoppen praten. „Zijn jullie echt helemaal hetzelfde?” vraagt hij, terwijl hij een over de hand aait. „Ik kan jullie een rol in Toy Story 3 bezorgen”, gaat hij verder – en dan krijgt hij door dat de camera al draait en zijn oneerbare voorstel gefilmd wordt. Hij stuurt de poppen snel weg, loerend naar hun achterste.

De grap in de film uit 1999 is een verwijzing naar de zogenoemde casting couch-praktijken, waarbij machtige mannen uit de filmwereld actrices carrièremogelijkheden bieden in ruil voor seks. Door de affaires rond filmproducent Harvey Weinstein, die in 2017 van zulk gedrag beschuldigd werd, en de #MeToo-beweging uit protest daartegen, is dergelijk gedrag inmiddels omstreden.

Grappen over Hollywood-roddels

Disney, die geen commentaar op de verwijdering van de grap heeft gegeven, vindt deze toespeling op #MeToo-gedrag van de geanimeerde pop nu blijkbaar te ver gaan. Wellicht mede in verband met de #MeToo-affaires van de afgetreden Disney-baas Lasseter, die wel als adviseur aan het filmbedrijf verbonden is gebleven.

Volgens de New York Post zijn ook in andere Pixar-films, zoals A Bug’s Life en Monsters, Inc. in de aftiteling blooper-grappen te zien gebaseerd op onder meer Hollywoodroddels.

De verwijdering van de grap uit de Toy Story 2-rerelease is opgemerkt door gebruikers op internet. De Toy Story-films, waarvan vorige week deel 4 is uitgebracht, behoren tot de succesvolste animaties van DisneyPixar.