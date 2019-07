Boeing keert 100 miljoen uit aan nabestaanden 737 MAX-crashes

Boeing gaat de nabestaanden van de rampen met 737 MAX-toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines tegemoetkomen. Er is een compensatiefonds met daarin 100 miljoen dollar (88,6 miljoen euro) geopend. Dat meldt de Amerikaanse vliegtuigbouwer woensdag. De twee ongelukken kostten aan 346 mensen het leven.

De 100 miljoen dollar is bedoeld voor het levensonderhoud, de huisvesting en scholing van de nabestaanden van de slachtoffers van de twee vliegrampen. Het smartegeld wordt door Boeing in jaarlijkse termijnen uitgekeerd. Het is onduidelijk hoeveel mensen er precies aanspraak op maken.

Het lijkt zeker dat de ongelukken met 737 MAX 8-toestellen in Indonesië en Ethiopië veroorzaakt werden door een falend stabilisatiesysteem. Hoe konden de Boeings neergaan?

Vorig jaar oktober en afgelopen maart stortten twee toestellen van het type Beoing 737 MAX neer. Die van Lion Air in de Indonesische Javazee, het vliegtuig van Ethiopian Airlines nabij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. „Dit verlies aan mensenlevens zal de komende jaren nog zwaar op onze organisatie drukken”, zegt Boeing-topman Dennis Muilenburg in een verklaring op de site van het bedrijf.

Vliegverbod

Beide vliegtuigen gingen door hetzelfde technische mankement neer. Het automatische besturingssysteem MCAS, juist bedoeld als stabilisator van een vliegtuig, richtte door een storing de neus van de twee ramptoestellen naar beneden. In beide gevallen konden de piloten het toestel niet meer recht krijgen, waardoor de vliegtuigen neerstortten. Wereldwijd zetten luchtvaartmaatschappijen en -autoriteiten de 737 MAX daarna aan de grond.

Wanneer aan dat vliegverbod een einde komt is nog niet bekend. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA constateerde vorige week een nieuw veiligheidsrisico aan de vliegtuigen. Pas als Boeing dat nieuwe probleem verholpen heeft en door de FAA laat keuren, kan de 737 MAX wereldwijd het vliegen hervatten. Dat duurt mogelijk nog maanden, zei de FAA in mei.

Correctie (3 juli 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat 100 miljoen dollar omgerekend bijna 113 miljoen euro is. Dat had ruim 88,6 miljoen euro moeten zijn. Hierboven is dat aangepast.