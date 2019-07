218 gemeenten hebben blowen op straat verboden

Ruim 60 procent van de gemeenten in Nederland heeft een algeheel verbod op drugsgebruik op straat ingesteld en wijkt daarmee af van de landelijk geldende Opiumwet. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De gemeentes is niet alleen het roken van bijvoorbeeld cannabis verboden, maar ook het gebruik van harddrugs.

In 218 van de 355 gemeenten is een totaalverbod voor drugsgebruik opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat daarmee om plekken in de publieke ruimte, zoals parken, straten of openbare gebouwen.

De Opiumwet verbiedt het produceren, vervoeren en handelen in drugs. Maar het gebruiken ervan staat niet in de wet, waardoor gemeentes zelf kunnen kiezen voor een verbod in de APV.

Handhaven is moeilijk

Veel grote steden kiezen voor een verbod op specifieke plekken waar veel overlast is. Maar uit de inventarisatie blijkt dat vooral veel kleinere gemeenten kiezen voor een algeheel gebruiksverbod. Hoewel massaal ingesteld, blijkt dat in de praktijk echter moeilijk te handhaven.

In 2018 werden er vanwege drugsgebruik in totaal 151 boetes verstuurd, ter waarde van in totaal 31.000 euro. Daarvan waren 91 boetes voor het gebruik van softdrugs en 60 voor harddrugs.

Volgens het Openbaar Ministerie richt het Nederlandse vervolgingsbeleid zich vooral op de productie en handel van drugs. Het opsporen van bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik kent een veel lagere prioriteit, al mag de politie wel altijd controleren op drugs in het kader van de opsporing van drugsdealers.