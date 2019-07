Zeker 27 doden door zware moessonregens in India

Hevige regenval in India heeft sinds zondag aan zeker 27 mensen het leven gekost. Delen van de hoofdstad Mumbai zijn overstroomd dankzij de zwaarste moessonregens in een decennium, meldt persbureau Reuters.

De zware neerslag tijdens het jaarlijkse regenseizoen verzwakt gebouwen, waardoor vooral inwoners van sloppenwijken gevaar lopen. In een westelijk wijk van de hoofdstad kwam een tien meter hoge muur neer op krotwoningen, waarbij achttien mensen het leven lieten. Bij vergelijkbare incidenten in de steden Kaylan en Pune kwamen negen mensen om.

Lokale autoriteiten hebben deze dinsdag uitgeroepen tot een officiële vrije dag, zodat mensen niet de deur uit hoeven. Inwoners van de getroffen gebieden wordt geadviseerd om alleen in geval van nood hun huizen te verlaten.

‘Hevige tot extreem hevige regenval’

Mumbai kampt sinds zondag met de zwaarste regenval in tien jaar tijd, zegt de Indiaase meteorologische dienst. Het openbaar vervoer ligt grotendeels plat. Metrostations, wegen, treinsporen en huizen in lagergelegen gebieden zijn overstroomd. Ook de grootste start- en landingsbaan van de luchthaven van Mumbai is gesloten, nadat een vliegtuig niet voor het einde van de baan tot stilstand was gekomen. Niemand raakte gewond. Tientallen vluchten zijn omgeleid of afgezegd.

Ook voor de komende dagen voorspelt de Indiase meteorologische dienst „hevige tot extreem hevige regenval” in bepaalde regio’s. Rond Mumbai zal de regen volgens voorspellingen zeker tot vrijdag aanhouden.