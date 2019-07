VVD’er Bruijn nieuwe voorzitter Eerste Kamer

VVD’er Jan Anthonie Bruijn is dinsdagmiddag met 34 van de 75 stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Ruard Ganzevoort van GroenLinks kreeg in de derde stemronde 28 stemmen. Er werd elf keer blanco gestemd.

De 75 Eerste Kamerleden kozen deze dinsdag een nieuwe voorzitter uit hun midden. Vier senatoren kandideerden zich: naast Bruijn en Ganzevoort waren dat Joris Backer (D66) en Toine Beukering (FvD), die in de tweede ronde afvielen.

De kandidaten lichtten voor de stemming hun kandidatuur toe en beantwoordden vragen van anderen. Bruijn gold, als ervaren senator van één van de grootste fracties, ook voor de stemming als favoriet.

rik_rutten Rik Rutten Jan Anthonie Bruijn (VVD) is de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Hij wint nipt de derde stemronde van Ruard (GroenLinks). FVD lijkt massaal blanco te hebben gestemd, nadat de eigen kandidaat (Beukering) afviel. 2 juli 2019 @ 14:18 Volgen

Ankie Broekers-Knol

De 61-jarige Bruijn volgt partijgenoot Ankie Broekers-Knol op als voorzitter. De politica verliet de Eerste Kamer op 11 juni 2019 na ruim 17 jaar lidmaatschap, sinds 2013 als voorzitter. Backer nam na haar vertrek tijdelijk de functie over.

Broekers-Knol kondigde in 2018 al aan zich niet meer verkiesbaar te stellen voor de Eerste Kamer. Dat was niet het einde van de carrière van de 72-jarige politica. Zij volgde partijgenoot Mark Harbers op als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, nadat hij eind mei was afgetreden. Hij had de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over misdaadcijfers onder asielzoekers.