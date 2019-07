Voorzitter Europese Raad

Als er iemand in de laatste vijf jaar zijn strepen in compromissen maken wel heeft behaald, is het aankomend voorzitter van de Europese Raad en demissionair Belgisch premier Charles Michel (43). De liberaal werd premier – de jongste ooit – terwijl zijn partij niet de grootste in de regering was. En dan moest het Mouvement Réformateur ook nog eens als enige de belangen van Franstalig België in de regering vertegenwoordigen. Dat taakje was wel weggelegd voor de man ‘die altijd zoekt naar oplossingen’, zo dachten de onderhandelaars. Charles Michel, zoon van oud-vicepremier en voormalig Eurocommissaris Louis Michel, heeft een degelijk en betrouwbaar imago. Hij strijkt niemand tegen de haren. Het leverde hem de naam van ‘handpop’ van de Vlaams-nationalistische coalitiepartner N-VA op. Maar zijn niet-polariserende stijl zorgde er wel voor dat de regering, die constant last had van interne ruzies en brandjes, bijna tot het einde toe overeind bleef. Tot december 2018, toen regeringspartijen met elkaar overhoop raakten over het VN-migratiepact. Premier Michel wilde tekenen, de N-VA niet. Dit keer, met Belgische verkiezingen in aantocht én zijn internationale aspiraties in het vizier, ging Michel niet overstag. De regering viel.

De EU-topkandidaten