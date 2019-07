‘Vier militairen weg bij defensie om rechts-extremisme’

Zeker vier militairen zijn in de afgelopen vijf jaar vertrokken of ontslagen vanwege extreem-rechts gedachtegoed. Dat meldt de Volkskrant dinsdag op basis van cijfers van het ministerie van Defensie. In totaal deed de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 21 keer onderzoek naar extremisme binnen de krijgsmacht. Daarbij ging het in de meeste gevallen om rechts-extremisme.

De cijfers die Defensie aan de Volkskrant heeft verstrekt gaan alleen over onderzoeken die zijn gesloten. Over lopende zaken wil de MIVD niets zeggen. In de meeste gevallen lijkt volgens de militaire inlichtingendienst geen sprake van strafbare feiten. Minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) schreef in januari aan de Tweede Kamer dat de MIVD de laatste jaren geen aanleiding heeft gevonden om te vermoeden dat rechts-extremisten binnen de krijgsmacht netwerken vormden of zich bezighielden met terroristische activiteiten.

De militairen die de krijgsmacht hebben (moeten) verlaten, waren in verschillende hoedanigheden actief bij de krijgsmacht. Onder hen zijn ook een reservist en een inhuurkracht. Ze waren onderwerp van onderzoek vanwege de kringen waarin ze zich begaven of de manier waarop ze zich gedragen hebben. Zo werd vorig jaar een militair ontslagen omdat hij volgens de MIVD foto’s op zijn telefoon had van extreem-rechtse uitingen op een kazerne.

Naar jihadisme binnen defensie heeft de MIVD in de laatste jaren vijf onderzoeken afgerond. Het ging daarbij onder meer om de sergeant Ahmed M., van wie in 2015 bekend werd dat hij zich waarschijnlijk bij IS had aangesloten, maar ook een militair met een relatie in uitzendgebied. Van hem of haar werd gevreesd voor mogelijke jihadistische beïnvloeding.