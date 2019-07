Verenigde Staten door naar WK-finale na 2-1 winst op Engeland

De Amerikaanse voetbalvrouwen zijn door naar de finale van het WK voetbal na een 2-1 overwinning tegen Engeland. Zondag volgt het slotduel tegen Nederland of Zweden.

Het was Christen Press die al snel de score wist te openen met een kopbal in de linkerbovenhoek na een hoge voorzet van links: 1-0 voor de Amerikanen. Negen minuten later kwam Engeland alweer langszij door een knap binnen getikte bal van Ellen White, die via de rechterpaal in de lange hoek viel.

Lees ook dit profiel over de Amerikaanse stervoetballer Megan Rapinoe: Ze gaat wel naar het Congres, niet het Witte Huis

Vooral de Amerikanen wisten kansen te creëren in de eerste helft en het was aanvoerder Alex Morgan die in de 31ste minuut een hoge bal van links binnenkopte. Zij zorgde zo vroeg in de wedstrijd al voor de eindstand: 2-1.

Gemiste penalty

In de tweede helft kwam Engeland wel nog dichtbij de gelijkmaker. In de 67ste minuut werd een goal afgekeurd na interventie van de VAR-scheidsrechter vanwege buitenspel en in de 82ste minuut misten de Engelsen nog een penalty.

De Amerikanen spelen zaterdag de finale tegen de winnaar van de andere halve finale, die tussen de Oranjevrouwen en Zweden. Het Nederlands elftal speelt morgen om 21.00 uur in Lyon.