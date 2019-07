Verboden e-sigaret Juul te koop in Amsterdamse winkels

De e-sigaret Juul, die verboden is in de Europese Unie, is toch in Nederlandse winkels verkrijgbaar. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, zo bevestigt de organisatie dinsdag na berichtgeving hierover in de Volkskrant. De vloeistof in de e-sigaret bevat bijna drie keer de toegestane hoeveelheid nicotine, wat de sigaret zeer verslavend maakt.

Zowel bij het RIVM als bij de toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is niet bekend wat de omvang is van de verkoop. Wel meldt de NVWA bekend te zijn met de kwestie, maar de organisatie zegt over „handhavingstrajecten” geen mededelingen te kunnen doen. Het is dus niet duidelijk wat de handhavers doen om te voorkomen dat de e-sigaretten illegaal worden verkocht.

Esigbond, de Nederlandse belangenvereniging van e-sigarettenverkopers, weet van de illegale verkoop van Juul. Voorzitter Emil ’t Hart zegt er „niet blij mee” te zijn. Het bedrijf Juul Labs zegt zelf ook op de hoogte te zijn van de illegale verkoop in Nederland en de zaak te onderzoeken.

Toeristen

De Volkskrant schrijft in Amsterdam binnen twee uur zeven winkels gevonden te hebben waar de verboden e-sigaret verkocht werd. De krant schrijft dat de Juul in de hoofdstad vooral wordt verkocht aan toeristen. Soms gaat het om de echte Juul, maar vaak zou het ook gaan om namaakproducten uit China.

De Juul wordt in de VS geproduceerd. Daar bevat de vloeistof in de e-sigaret 59 milligram nicotine per milliliter, in de EU mag de vloeistof niet meer dan 20 mg per ml bevatten. Juul werkt aan een e-sigaret die voldoet aan de Europese norm, maar het is niet bekend wanneer die beschikbaar wordt op de Nederlandse markt.