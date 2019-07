Tweede Kamer tegen plannen voor wijziging Canon van Nederland

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) de passage over „de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis” schrapt uit haar opdracht aan de commissie die onderzoek gaat doen naar de Canon van Nederland. De Canon, een bloemlezing van de Nederlandse geschiedenis, wordt sinds 2006 veel gebruikt in het Nederlandse geschiedenisonderwijs.

Minister Van Engelshoven wil de Canon opnieuw kritisch laten onderzoeken. In de opdrachtbrief aan de commissie schrijft Van Engelshoven:

„Ik vraag u ook evenwichtig aandacht te besteden aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving, en om de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen.”

CDA, VVD, PVV, SGP en FVD zijn het hier niet mee eens en dienden daarom vorige week een motie in om dit gedeelte van de opdracht te laten schrappen. Naar verwachting wordt die motie deze dinsdag aangenomen, de partijen vormen samen namelijk een meerderheid. Volgens de partijen laat de huidige Canon de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis genoeg zien. Zij zien de opdracht van Van Engelshoven als politieke bemoeienis met het geschiedenisonderwijs.

Sinds de presentatie van de Canon, door commissie-Van Oostrom in 2006, is er geregeld kritiek op geuit. Zo zou er te weinig aandacht zijn voor het slavernijverleden, oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië en de collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zouden er te weinig vrouwen in de Canon zijn opgenomen, zo stelde regeringspartij D66 vorig jaar.

Het kabinet heeft eind mei een commissie in het leven geroepen onder leiding van de Amerikaans-Nederlandse geschiedenisprofessor James Kennedy om de Canon te laten onderzoeken. Volgend jaar moet de commissie met een voorstel komen voor herziening van de Canon.