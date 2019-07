Trump krijgt zijn zin met militaire parade op 4 juli

Toen Donald Trump op 14 juli 2017 in Parijs op uitnodiging van president Macron de militaire parade bijwoonde waarmee de Fransen sinds 1880 het begin van de Franse Revolutie herdenken, zei hij tegen zijn adviseurs: zo een wil ik er ook. In augustus vorig jaar twitterde de president dat de plannen voor een Amerikaanse militaire parade in Washington te duur dreigden te worden – en dat nam hij vooral de lokale overheid van de hoofdstad kwalijk. ,,Misschien doen we volgend jaar wel iets als de prijs VER OMLAAG gaat.”

Bronnen vertelden The Washington Post dat de toenmalige stafchef van het Witte Huis John Kelly en de minister van Defensie, Jim Mattis (intussen allebei vertrokken) opgelucht ademhaalden.

Of de prijs intussen omlaag is gegaan is niet bekendgemaakt, wel dat Trump zijn wens dit jaar alsnog in vervulling ziet gaan. Op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, zo vertelde de president maandag aan journalisten in de Oval Office, zullen tanks door de straten van Washington rollen. Vliegtuigen, waaronder de presidentiële Air Force One, zullen over de National Mall vliegen. ,,We hebben prachtig materieel militair materieel te laten zien”, zei de president. ,,Spiksplinternieuw. En daar zijn we reuzetrots op.”

Trump schroeft daarmee de 4 juli-show op in het jaar voor de presidentsverkiezingen. Hij had zichzelf al eerder in het programma geschreven, door anders dan de meeste van zijn voorgangers een toespraak te houden voor het Lincoln Memorial, de plek waar dominee Martin Luther King in 1963 zijn historische I have a dream-redevoering hield.

Een goedkope verkiezingsstunt

Critici zien er een goedkope en ongepaste verkiezingsstunt in. Onafhankelijkheidsdag is een feestdag voor heel Amerika, geen landdag voor de politieke partij die dat jaar toevallig aan de macht is. Van Trump, die na zijn verkiezing in november 2016 feitelijk nooit is opgehouden met verkiezingsbijeenkomsten, wordt niet anders verwacht dan dat hij de gelegenheid zal aangrijpen om een groots campagnefestijn voor zichzelf aan te richten.

De aankondiging was al een serieuze aanwijzing in die richting. ,,Houd deze dag vrij”, twitterde de president eind februari. ,,We gaan een van de grootste bijeenkomsten houden in de geschiedenis van Washington DC op de vierde juli. Het heet ‘A Salute to America’ en het heeft plaats bij het Lincoln Memorial. Grote vuurwerkshow, amusement en een toespraak van jullie favoriete president: ik!”

De tanks die maandag werden aangekondigd als de kers op de taart, zijn nog wel een punt van zorg, erkende Trump zelf ook. ,,Straten houden niet zo erg van zware tanks, dus die moeten op bepaalde plekken blijven.” De gemeenteraad van Washington DC zag dezelfde bezwaren en twitterde woordspelig: ,,Tanks, but no tanks.” En ze drukte daarbij een memo voor het ministerie van Defensie af van een jaar geleden, met een rode pijl wijzend op het zinnetje: ,,Rollend materieel, maar geen tanks – probeer de plaatselijke infrastructuur zo min mogelijk schade te berokkenen.”

