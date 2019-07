Tien jaar cel voor man die vriendin doodstak in Hilversumse villa

Voor het doden van zijn vriendin vorig jaar in een Hilversumse villa heeft een 25-jarige man dinsdag tien jaar celstraf gekregen. De rechtbank in Lelystad bevond deze Kelvin M. schuldig aan doodslag. Het Openbaar Ministerie had achttien jaar tegen de man geëist voor moord.

Dat de straf lager uitvalt, komt doordat het volgens de rechtbank niet is bewezen dat M. het plan had zijn vriendin te doden. Zelf verklaarde M. dat hij uit zelfverdediging handelde: het slachtoffer zou hem eerst hebben aangevallen. Daarvoor was volgens de rechters ook geen bewijs.

Dit bericht wordt aangevuld.