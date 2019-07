Tankauto ontploft in Nigeria: tientallen doden en gewonden

Bij de ontploffing van een tankauto maandag in Zuidoost-Nigeria zijn tientallen doden en gewonden gevallen, melden verschillende internationale persbureaus en media. Over het exacte doden- en gewondenaantal is nog onduidelijkheid. De BBC meldt dat er volgens veiligheidspersoneel veertig doden en vijftig gewonden vielen. Lokale autoriteiten spreken tegenover persbureau Reuters van vijftig doden.

De tankauto was volgeladen met brandstof en viel om door een nog onbekende oorzaak. Veiligheidspersoneel waarschuwde omwonenden bij het gekantelde voertuig vandaan te blijven. Volgens een ooggetuige probeerde een aantal lokale bewoners desondanks brandstof uit de lekkende tankauto te tappen. Even later vloog deze in brand.

Ongelukken met tankauto’s komen vaker voor in Nigeria, maar over het algemeen vallen daarbij niet zo veel slachtoffers. Vaak is de oorzaak het slechte onderhoud van de wegen in het land. In december 2015 vond een explosie plaats bij een brandstofdepot in het zuidoosten van Nigeria, toen een gaswagen zijn lading aan het lossen was. Ook daarbij vielen tientallen doden. In buurland Niger ontplofte afgelopen mei een tankwagen met butaangas. Daarbij vielen 58 doden.