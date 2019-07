Rusland: 14 doden door brand in onderzoeksonderzeeër

Bij een ongeluk met een onderzeeër van de Russische marine zijn maandag in Rusland veertien mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie volgens persbureau Tass. Op het onderzoeksvaartuig zou brand zijn uitgebroken.

De bemanningsleden werden vergiftigd door stoffen die vrijkwamen bij de brand, zegt het ministerie. Het is nog niet duidelijk waar de brand door ontstaan is. Het schip zou zich in Russische wateren bevinden toen het ongeval plaatsvond, de precieze locatie is niet bekendgemaakt.

Inmiddels ligt de onderzeeër volgens het ministerie in de marinebasis van Severomorsk vlakbij Moermansk, het hoofdkwartier van de Noordelijke Vloot van Rusland. Het zou gaan om een onderzeeër die wordt gebruikt voor onderzoek in diepe wateren naar de bodem van de oceaan.

Dit bericht wordt aangevuld.