Reeves gun je zijn ‘Keanussance’

The Canuck with all the luck. Afgelopen maand leende Keanu Reeves in Toy Story 4 zijn stem aan Canada’s faalangstige stuntman Duke Caboom. Schreed hij in een snobistische zelfparodie vertraagd een restaurant binnen in Netflix-romkom Always Be My Maybe. Bracht hij gameconventie E3 in extase als cyberdaddy in Cyberpunk 2077. Scoorde hij een hit met zijn actiereeks John Wick. Vermaakte hij gestrande passagiers na een noodlanding in Bakersfield.

Na dertig jaar een plotse sensatie, schrijft Time over de 54-jarige Canadese acteur. Zozeer dat Keanu Reeves deze week zijn baard mocht afscheren omdat Hollywood brood ziet in een vervolg op zijn doorbraakkomedie Ted & Bill’s Excellent Adventure, met de oliedomme tieners van toen als ‘lame dads’ van nu. Keanu is trending, clickbait, gaat viral. Opmerkelijk voor een acteur die zo vaak is weggezet als mooiboy, houten klaas, lichtgewicht of eendagsvlieg. Anno 2019 oogt hij als een dakloze Raspoetin, maar heet hij ‘Internet’s Boyfriend’.

Er is een ‘Keanussance’ gaande, lees ik: een riskante woordspeling, één letter anders maakt Keanuisance. Is het gewoon een piekje in zijn lange loopbaan door berg en door dal? Keanu Reeves brak door als komiek in Ted & Bill’s … (1989), als kwetsbaar acteur in My Own Private Idaho (1992), als sensitieve actieheld in Speed (1996), als Hamletachtige wereldster in The Matrix (1999). Altijd volgden zeperds als Johnny Mnemonic of 47 Ronin. Keanu’s ster vervaagde al jaren voordat hij recent supernova ging.

Het helpt vermoedelijk dat Keanu Reeves kan bogen op een geschiedenis van vriendelijkheid. Op internet bestaat een cultus rond Bill Murray die onverwachts opduikt om een feestje te bouwen; Keanu duikt op om mensen te helpen. Hij keuvelt dan met een dakloze, duwt een rolstoel, verwisselt een band, reist gewoon per metro en staat dan op voor een dame. Zijn veronderstelde eenzaamheid, leed en melancholie zijn legendarisch. Op zijn beroemdste paparazzi-foto eet Keanu wat droef een sandwich op een bankje. Die foto werd in 2010 een populaire meme als ‘Sad Keanu’. Er volgde zelfs een ‘Cheer Up Keanu’-dag: 15 juni.

Keanu Reeves is ook best zielig. Vervreemd van zijn junkievader, onzeker door dyslexie, grote liefde verloren in auto-ongeluk paar maanden na miskraam, daarna nooit meer de ware gevonden. Keanu tref je niet met entourage of fotomodel, maar eenzaam op zijn motor. Keanu-fans weten best wie de ware is: actrice Sandra Bullock natuurlijk, tegenspeler in Speed en The Lake House en eveneens behept met een melancholiek aura. Zeker nadat Bullock bij Ellen DeGeneres had bekend dat ze tijdens Speed verliefd was op Keanu, maar hij niet reageerde. Waarna Keanu bekende dat hij toen ook stapel op haar was. Hoe schattig is dat, twee sterren die schutteren als scholieren?

In dit alles zit vast berekening. Acteurs denken dat ze als een kameleon in een rol of identiteit opgaan, toch spelen ze altijd versies van zichzelf en leer je ze via films en media prima kennen. Dus gun je Reeves zijn Keanussance.

Coen van Zwol is filmrecensent.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 juli 2019