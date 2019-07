President Europese Centrale Bank

Voor de Europese Centrale Bank is het nogal wat: de instelling die in de eurozone de waarde van het geld bewaakt, krijgt een baas die zelf geen centrale bankier is. Christine Lagarde (63), huidig baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is door de EU-leiders genomineerd om de Italiaan Mario Draghi op te volgen als president van de ECB. De Française Lagarde leidde nooit eerder een nationale centrale bank, anders dan Draghi en zijn voorgangers Jean-Claude Trichet en Wim Duisenberg. Lagarde studeerde rechten en politicologie en werkte als advocaat bij de Amerikaanse firma Baker McKenzie. Later werd ze topvrouw van dit bedrijf. In 2005 verruilde Lagarde de advocatuur voor de politiek: ze werd minister in centrum-rechtse regeringen onder Chirac en Sarkozy. Helemaal onbeschadigd is ze niet uit die politieke periode gekomen. Toen Lagarde minister van Financiën was onder Sarkozy, greep ze niet in toen zakenman Bernard Tapie een enorme compensatie van ruim 400 miljoen euro kreeg van de Franse staat. Lagarde werd in 2016 door een rechter schuldig bevonden van nalatigheid in deze kwestie, maar kreeg geen straf opgelegd, waardoor ze verder kon bij het IMF.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 3 juli 2019