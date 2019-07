Opening Lelystad Airport ‘niet langer haalbaar’ in 2020

De opening van Lelystad Airport gaat definitief niet plaatsvinden in april 2020. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) meldt dinsdag dat dat streven „niet langer haalbaar” is. Een nieuwe datum heeft zij niet genoemd.

De aanleg van het vliegveld is onder meer in de problemen gekomen door een recent besluit van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid PAS. Dit Programma Aanpak Stikstof werd ongeldig verklaard, omdat het in strijd zou zijn met Europese natuurwetgeving. Daardoor moet het ministerie nu aantonen dat de Nederlandse stikstofuitstoot niet te veel toeneemt als Lelystad Airport zijn deuren opent. Van Nieuwenhuizen liet vorige week al weten dat opening door de uitspraak van de Raad onzeker was geworden.

Ook wacht Van Nieuwenhuizen op een besluit uit Brussel over de zogeheten verkeersverdelingsregel (VVR). Die maatregel is nodig om groei van maatschappijen die geen ruimte achterlaten op Schiphol te voorkomen. Daar zal op zijn vroegst in september meer duidelijk over zijn.

„De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Het zoeken naar een oplossing kan nog even duren, en ze verwacht in september uitsluitsel te hebben. „Dit moet zorgvuldig gebeuren, juist om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de bescherming van Natura-2000 gebieden en tegelijkertijd ruimte kan bieden aan economische ontwikkelingen”, concludeert Van Nieuwenhuizen.

De opening van Lelystad Airport wordt daarmee voor de derde keer uitgesteld. In het oosten en noorden van Nederland is veel verzet tegen het vliegveld, dat voor geluidsoverlast zou zorgen. Het is de bedoeling dat de luchthaven vakantievluchten overneemt van het drukke Schiphol.

Steun voor besluit uit Kamer

De politiek heeft positief gereageerd op de brief van de minister. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins noemt de keuze „logisch”, D66-er Jan Paternotte spreekt van „een heel verstandig besluit”. Volgens het Kamerlid kiest Van Nieuwenhuizen hiermee voor „zorgvuldigheid boven snelheid”. En dat is, schrijft Paternotte in een tweet „een belangrijk signaal richting de bezorgde bewoners in de buurt van het vliegveld”.

Ook de oppositie is tevreden. GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP spraken zich uit tegen de uitbreiding van het vliegveld. Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger staan alle seinen „op rood voor Lelystad Airport”. Zij hoopt dan ook dat het uitstel ertoe zal leiden dat Lelystad Airport zijn deuren helemaal niet meer zal openen.